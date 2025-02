Kuriozalne słowa Trumpa o UE. Tusk odpowiada

Premier Donald Tusk odpowiedział na zarzuty Donalda Trumpa. Prezydent USA stwierdził w środę, że "Unia Europejska została utworzona po to, aby oszukać Stany Zjednoczone".

"Unia Europejska nie została stworzona, by komukolwiek zaszkodzić. Wręcz przeciwnie – powstała, by utrzymać pokój, budować wzajemny szacunek między naszymi narodami, stworzyć wolny i uczciwy handel oraz wzmocnić naszą transatlantycką przyjaźń. To takie proste" - napisał premier Donald Tusk.

Szef polskiego rządu odniósł się w ten sposób do słów Donalda Trumpa. Tusk wypowiedział się w imieniu całej Unii Europejskiej, bo Polska rozpoczęła przewodnictwo w Radzie UE 1 stycznia 2025 r.

Trump o UE: została utworzona po to, aby oszukać USA

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział w środę, że nałoży cła w wysokości 25 proc. na towary importowane z Unii Europejskiej. Taryfy te mają dotyczyć m.in. samochodów.

- Podjęliśmy decyzję, ogłosimy ją wkrótce i będzie to, ogólnie rzecz biorąc 25 proc., i to będzie dotyczyło samochodów i wszystkich rzeczy — powiedział Trump, pytany o to, czy nałoży cła na towary z UE.

- Bądźmy szczerzy, Unia Europejska została utworzona po to, aby oszukać Stany Zjednoczone. Taki jest jej cel i wykonali dobrą robotę. Ale teraz ja jestem prezydentem — dodał.

Francja: UE odpowie w razie potrzeby

Rzeczniczka rządu Francji Sophie Primas powiedziała w czwartek, że Unia Europejska w razie potrzeby odpowie na cła amerykańskie, zapowiedziane przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Podkreśliła, że wojna handlowa nie jest w niczyim interesie.

Odnosząc się do wypowiedzi Trumpa na temat Unii Europejskiej, Primas zarzuciła mu chęć "prowokowania" i zauważyła, że "UE nie została stworzona po to, by dokuczać Stanom Zjednoczonym".

Również Komisja Europejska wydała w środę wieczorem oświadczenie w reakcji na słowa Donalda Trumpa i zapowiedziała, że "UE będzie stanowczo i natychmiast reagować na nieuzasadnione bariery dla wolnego i sprawiedliwego handlu, w tym cła".