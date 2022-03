Tusk ma radę dla PiS. "To ich psi obowiązek"

Przypomniał, że okazją by poruszyć ten temat, będzie nie tylko czwartkowy szczyt NATO w Brukseli, ale również piątkowa wizyta w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych. - Jeżeli nie dziś, to jutro w Warszawie prezydent Joe Biden powinien zapewnić Polskę, że w ciągu bardzo krótkiego czasu do Polski przybędzie (…) minimum 30 tys. żołnierzy natowskich, jeśli chodzi o samą Polskę - powiedział Tusk.