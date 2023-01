Auto po Kurskim. Tak ochraniają Tuska

- Myślę, że po prostu ten samochód był wolny, znajdował się w dyspozycji i zapewniał odpowiedni poziom zabezpieczenia. Bo to, że SOP daje swoje samochody i zapewnia je Donaldowi Tuskowi, jest logiczne, bo musi być to samochód dostosowany do tej formy ochrony. SOP nie może się poruszać prywatnym samochodem Donalda Tuska, czy samochodem dostarczonym przez partię - mówi w rozmowie z "Faktem" Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa i wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.