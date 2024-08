Tusk, liderzy i ministrowie o budżecie. Koalicjanci stawiają warunki, dyskusja nawet do nocy

Ministerstwo Finansów będzie musiało odnieść się do propozycji, które padną podczas poniedziałkowego spotkania i przedstawić wyliczenia. Z ustaleń WP wynika, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica podczas rozmów określą warunki brzegowe i wskażą, na co według nich pieniądze w budżecie będą musiały się znaleźć, ale także określić, gdzie widzą szanse na oszczędności i ustępstwa.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski w rozmowie z WP wprost przyznaje, że Lewica nie zgodzi się na rewolucyjne zmiany w składce zdrowotnej . - Dla nas elementem nie do przejścia byłoby przeprowadzanie takich zmian w składce zdrowotnej, które powodowałyby obniżenie finansowania NFZ, bo pieniądze na ochronę zdrowia są potrzebne. Jesteśmy gotowi, żeby rozmawiać o korektach, żeby ulżyć przedsiębiorcom, ale nie ma zgody na wywracanie zasad do góry nogami, bo po drugiej stronie stoją pacjenci i ich oczekiwania - podkreśla Gawkowski.

Rządowe źródła WP w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że budżetowe rozmowy budzą emocje we wszystkich z koalicyjnych partii. - Za wyliczeniami kryje się plan rządzenia na następny rok. To w gruncie rzeczy podjęcie decyzji, jakie projekty będą realizowane, więc każdy z koalicjantów będzie zabiegał o swoje pomysły - mówi jeden z ministrów. Kolejny spodziewa się, że ulgi dla przedsiębiorców będą kluczowe z punktu widzenia Trzeciej Drogi.

- Kosiniak-Kamysz i Hołownia mówili, że obniżenie składki zdrowotnej to dla nich być albo nie być w koalicji, więc na pewno czeka nas intensywna dyskusja w tej sprawie. PSL i Polska 2050 na pewno będą podnosili to, że większość poparła rentę wdowią Lewicy i na to pieniądze się znalazły, więc teraz będą walczyli o realizację własnego postulatu - mówi jeden z wiceministrów.