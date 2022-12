Tusk już nie klęczy. Taki ma plan na odpartyjnienie Kościoła

Nasz rozmówca przyznaje, że nie oznacza to całkowitego zerwania relacji państwa z Kościołem, bo jest to oczywiście nierealne. - Relacje z Kościołem mają być zdrowie. To ludzie powinni decydować, na co idą ich pieniądze i to oni powinni decydować o finansowaniu poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych w Polsce - mówi poseł Kierwiński.