Tusk i Hołownia pod rękę nie pójdą. Awantura już gotowa

Niemal wspólną listę – bo bez Wiosny Roberta Biedronia – udało się stworzyć raz, przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. To prawda, że ostatecznie Zjednoczona Prawica te wybory wygrała przewagą niemal siedmiu punktów procentowych. Ale gdyby uczciwie oceniać stan rzeczy, to trzeba powiedzieć, że właśnie zabrakło Wiosny, która zdobyła oddzielnie kilka procent, a opozycja raz przegrała wybory, startując niemal zjednoczona, podzielona zaś przegrała je kilkukrotnie. I piszę to jako ktoś, kto wielokrotnie przestrzegał przed jednoczeniem się partii opozycyjnych za wszelką cenę. Nie wiemy, czy zjednoczenie przyniosłoby lepszy skutek w, dajmy na to, wyborach parlamentarnych w 2019 r., ponieważ polityka to nie matematyka, a poparcia różnych partii po połączeniu nie muszą się dodawać. Jeśli jednak dla Hołowni miarą sensowności taktyki jest liczba przegranych, to rzecz ma się nieco inaczej, niż twierdzi.