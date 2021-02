Turzany. 3- i 5-latek nie żyją. Matka usłyszała zarzuty

Do zabójstwa chłopców w wieku 3 i 5 lat doszło 5 lutego w miejscowości Turzany koło Inowrocławia. Do szpitala z ranami ciętymi trafiła wówczas ich matka. Od początku śledczy za najbardziej prawdopodobną przyjęli hipotezę, że to właśnie ona pozbawiła życia dzieci.