Turyści w Zakopanem. Bójki o parking, awantury w hotelach i alkohol

To nie wszystko. Sporo problemów turystom sprawiło znalezienie miejsc parkingowych. Doszło nawet do kilku bijatyk pomiędzy kierowcami, którzy próbowali zaparkować na tym samym miejscu. Nagranie szarpiących się mężczyzn na Palenicy Białczańskiej, gdzie rozpoczyna się szlak do Morskiego Oka, obiegło internet.