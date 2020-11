Turek. Umorzono postępowanie ws. zabójstwa 9-latka

- Sąd Okręgowy w Koninie (...) umorzył postępowanie. Natomiast co do Macieja J. orzekł środek zabezpieczający w postaci umieszczenia go w zamkniętej placówce leczniczej. Po określonym przez sąd czasie J. będzie badany przez specjalistów, którzy będą wydawać opinie dotyczące jego stanu zdrowia - powiedziała w rozmowie z TVN24 rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koninie Aleksandra Marańda.