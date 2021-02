Turek. Napisali list do Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o radnego skazanego przez sąd

Turek. Radny Karol Serafiński zamontował dyktafon w siedzibie lokalnego stowarzyszenia. Polityk został za to skazany przez sąd, nadal jednak pełni on funkcję publiczną. W tej sprawie radni z Turku napisali list do Jarosława Kaczyńskiego.

Samorządowcy z Turku wysłali list do Jarosława Kaczyńskiego (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: East News , Fot: JACEK DOMINSKI