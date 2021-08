Turcja. Tragedia w hotelowym basenie. Ratownicy byli na przerwie

Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie 5-gwiazdkowego hotelu w Turcji. Znajdujący się pod opieką swojego wujka 8-letni chłopiec kąpał się w basenie. W pewnym momencie mężczyzna oddalił się na chwilę od kąpieliska by podłączyć telefon do ładowarki. Przez cały czas myślał, że dziecko obserwowane jest przez ratowników.