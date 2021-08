Grecja. Skutki pożarów widoczne na zdjęciu satelitarnym. Żywioł strawił ogromny obszar

Od kilku tygodni Grecja zmaga się z pożarami. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się na wyspie Eubea, drugiej co do wielkości w kraju, leżącej na północny wschód od Aten. Do sieci trafiły zdjęcia satelitarne pokazujące ten obszar przed wybuchem pożarów oraz po 10 dniach zmagania się z ogniem. Porównanie poraża. Spłonęły tysiące hektarów lasu i zarośli.