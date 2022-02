Turcja odmawia Ukrainie. Nie zablokują Bosforu

- Turcja nie może powstrzymać rosyjskich okrętów wojennych przed dostępem do Morza Czarnego przez cieśniny, o co prosiła Ukraina, ze względu na klauzulę w międzynarodowym pakcie, która pozwala okrętom na powrót do ich baz macierzystych - powiedział w piątek turecki minister spraw zagranicznych Mevlüt Çavuşoğlu.