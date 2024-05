Szok we wsi po śmierci czterolatki. "Patrzę na te znicze i ryczę"

- Ojciec by dla tej małej zrobił wszystko. To on postawił tu ten plac zabaw. Piotrek jak się dowiedział, co się stało to sam został przewieziony do szpitala. Ogromna rozpacz - dodaje pani Maria. - Późno ją mieli, wydawało się, że takie oczko w głowie i mamy i taty. Nie do wiary - podsumowuje.