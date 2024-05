"Cyklop" na wolności. Śląsk znowu w strachu

Swój przydomek zyskał przez brak lewego oka. Odsiadywał wyrok w zakładzie karnym we Wronkach. Miał wyjść w maju 2025 roku, jednak opuścił więzienie dwa lata wcześniej. Jak doszło do tego, że groźny pedofil nie trafił na mocy "ustawy o bestiach" do zakładu zamkniętego w Gostyninie, ani nie został objęty dozorem? Urzędnicy tłumaczyli to przeoczeniem.