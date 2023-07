Tu się szanuje kulturę i tradycję. Dowiesz się, jak wyprodukować syrop z mniszka lekarskiego

Budynek, który został przekształcony na potrzeby Centrum Tradycji Kulinarnych, kryje za sobą historię. To właśnie w tym dworku miał mieszkać w XVI wieku polski pisarz Andrzej Frycz Modrzewski. Najbardziej znane jego dzieło to napisane po łacinie "De Republica emendanda" ("O naprawie Rzeczypospolitej"). Do dzisiaj nie odnaleziono jego grobu. Według legend spoczął właśnie w Małczu.