Tu Putin umieści broń jądrową. Wskazali możliwą lokalizację

"Homel-30" - dawny radziecki arsenał

To tam znajduje się stary arsenał o nazwie "Homel-30". To dawna baza do przechowywania broni jądrowej. W okresie zimnej wojny ZSRR korzystał z tego magazynu. Obiekt otoczony był kilkumetrowymi drutami kolczastymi, a wokół niego zainstalowano przeciwpancerne karabiny. W czasach sowieckich miejscowym surowo zabroniono zbliżania się do arsenału.