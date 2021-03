TSUE wydał wyrok ws. KRS. Pawłowicz oskarża Trybunał, prof. Matczak: to jednoznaczna przegrana PiS

Zdaniem TSUE wspomniane nowelizacje doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego.

Wyrok TSUE ws. KRS. Pierwsze reakcje

"To, że TSUE orzeka niezgodnie z traktatami i pogwałceniem polskiej suwerenności, nakazując pomijanie polskiej konstytucji, nie oznacza, że UE nagle zyskała kompetencje, które w traktatach nie zostały zapisane. To oczywiste orzeczenie 'ultra vires'" - stwierdził z kolei wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

W innym tonie wypowiedział się szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. "Dzisiejsze orzeczenie TSUE dot. KRS to zwycięstwo praworządności nad bezprawiem. Sądy polskie mają obowiązek niestosowania nowych przepisów, jeśli są one sprzeczne z prawem UE. To ważna reguła, która odnosi się również do bezprawnych zmian w SN i postępowań dyscyplinarnych" - oświadczył polityk.