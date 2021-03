Trzyletnie dziecko wypadło z okna

- Dziecko było przytomne, zostało przewiezione do szpitala - powiedział w rozmowie z gazetą podinspektor Marek Słomski.

Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek

Według informacji zebranych do tej pory przez funkcjonariuszy, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem. Rodzice dziecka przebywali cały czas w mieszkaniu i byli trzeźwi. Nie byli też wcześniej karani.