Trzyletnia Emilka nie żyje. Dziadek zabrał głos: dla nas to też tragedia

"Nic nie wiedzieliśmy"

Mężczyzna w średnim wieku porozmawiał z nami na podwórku przed domem. Gospodarstwo wyglądało na zadbane, po trawie za płotem biegał pies. Ojciec Klaudii G. nie zgodził się na podanie imienia i pokazanie jego wizerunku. Powiedział jednak, że "to co piszą media, to nieprawda".