W tym miejscu stał pomnik. W nocy wyrwali go i przewrócili

Pomnik Ludwika Zamenhofa

Ludwik Zamenhof, urodzony w Białymstoku 15 grudnia 1859 roku, wychowywał się w dynamicznie zmieniającym się 30-tysięcznym mieście, które było zróżnicowane kulturowo i narodowościowo. To właśnie te wartości zainspirowały go do stworzenia podstaw języka przeznaczonego do komunikacji międzynarodowej. Przenosząc się później do Warszawy, kontynuował rozwijanie tego projektu. Pod pseudonimem "dr Esperanto" opublikował podręcznik do języka międzynarodowego. Zmarł 14 kwietnia 1917 roku.