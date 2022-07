Trzyletni chłopiec umiera pozostawiony w nagrzanym aucie. Ojciec był tuż obok

Sytuacja miała miejsce w Miami Gardens na Florydzie. Ojciec zaparkował przed Centrum Edukacyjnym Lubavitch - żydowską szkołą, w której pracował. Wśród pasażerów znajdowało się jeszcze rodzeństwo chłopca. Mężczyzna nie zauważył, że w samochodzie pozostał jego 3-letni syn, Sholom Tauber. Dziecko spędziło w rozgrzanym aucie około sześciu godzin. Z tego, że mały Sholom jest uwięziony na parking, ojciec zdał sobie sprawę, gdy otrzymał informację, że syn nie dotarł on do przedszkola. Zaalarmowany mężczyzna pobiegł do samochodu. Z chłopcem nie było już kontaktu. Został przetransportowany do Jackson North Medical Center, gdzie zmarł. Według raportu lekarza śmierć nastąpiła z powodu hipertermii.