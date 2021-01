Trzy przypadki zgonów w zbieżności czasowej ze szczepieniem. Rzecznik MZ zabrał głos

W raportach o niepożądanych odczynach poszczepiennych odnotowano trzy zgony. - Dwa z nich raczej nie wiążą się z podaniem preparatu - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

73-letni mężczyzna zmarł dzień po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok okazało się, że zgon nie miał najprawdopodobniej żadnego związku ze szczepieniem.

- Drugi zgon dotyczący Krakowa – tam już (...) przy wpisywaniu zgonu do systemu, lekarz zauważył, że najprawdopodobniej nie jest to zgon spowodowany szczepieniem. I tu znów mamy pewną koincydencję czasową, to była osoba też z poważnymi schorzeniami w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – powiedział Andrusiewicz.

Dodał, że trzeci zgon, do którego mogło dojść w zbieżności czasowej z podaniem szczepionki, dotyczy osoby z DPS-u w Ciechanowie, około pięćdziesięcioletniej i z wieloma chorobami.

Andrusiewicz zwrócił się także z apelem, aby informować o wszelkich niepożądanych odczynach poszczepiennych, wstrzymując się jednocześnie z przedwczesnymi ocenami działania szczepionki.

- Cały czas proszę i dziękuję państwu, że podchodzicie z dużą odpowiedzialnością do informowania o tychże NOP-ach, ponieważ już w przypadku pierwszej osoby, która zmarła w tej koincydencji czasowej z zaszczepieniem – czyli to jest osoba z domu pomocy społecznej w Oleśnicy – to pierwsze wyniki sekcji zwłok świadczą, że raczej nie miało to związku z zaszczepieniem – powiedział Andrusiewicz.

- Drugi zgon dotyczący Krakowa – tam już (...) przy wpisywaniu zgonu do systemu lekarz zauważył, że najprawdopodobniej nie jest to zgon spowodowany szczepieniem. I tu znów mamy pewną koincydencję czasową, to była osoba też z poważnymi schorzeniami w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – dodał.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby w Polsce przybyło 6 144 osób zakażonych koronawirusem. Zmarło kolejnych 336 chorych.

"Mamy 6 144 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (972), wielkopolskiego (656), pomorskiego (556), kujawsko-pomorskiego (500), warmińsko-mazurskiego (442), śląskiego (427), zachodniopomorskiego (411), dolnośląskiego (386), łódzkiego (309), lubelskiego (264), podlaskiego (254), małopolskiego (250), podkarpackiego (222), lubuskiego (171), opolskiego (145), świętokrzyskiego (93)" - przekazuje Ministerstwo Zdrowia.

Zobacz także: Mateusz Morawiecki przestanie być premierem? Ekspert komentuje: "Czeka na swój los"