Oleśnica. 73-latek zmarł dzień po szczepieniu na COVID-19. Pierwsze wyniki sekcji zwłok

73-letni mężczyzna był pensjonariuszem jednego z domów opieki społecznej w Ostrowinie na terenie oleśnickiej gminy. - Nasz 73-letni pacjent został zakwalifikowany do szczepienia po rutynowym badaniu lekarskim. Został zaszczepiony 19 stycznia. Początkowo nie działo się nic niepokojącego, dopiero po kilku godzinach poczuł się źle ze względu na gorączkę - przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską dyrektor PDPS Marek Czarnecki .

Trzy razy wzywano do 73-latka pogotowie. Lekarze podawali leki, ale nie zdecydowali się na przewiezienie go do szpitala. Następnego dnia pensjonariusz zmarł.