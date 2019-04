Trzy nastolatki trafiły na oddział ratunkowy. Dostały środki odurzające

Trzy młode dziewczyny dostały w jednej z galerii handlowych w Gdańsku środki odurzające. Miały się po nich "fajnie poczuć". Trafiły do szpitala. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który dał im nieznane tabletki.

Policjanci ustalili, że nastolatki we wtorek poznały młodego mężczyznę, z którym spotkały się również w czwartek. Mężczyzna podczas tego spotkania miał zaproponować im zażycie tabletki, po której "fajnie się poczują i będą szczęśliwe”. Dziewczyny to zrobiły, a po powrocie do domu zaczęły się bardzo źle czuć. Rodzice odwieźli je do szpitala.