"Brak przejawów pracy na rzecz TVP". Aktorka może mieć kłopoty

Jak pisze Onet, wewnętrzny raport wejść i wyjść do siedziby TVP zarejestrował logowanie Fido jedynie 93 razy w latach 2019-2023 . Także kierownicy jednostek, w których była zatrudniona, stwierdzają, że widzieli aktorkę zaledwie kilka razy lub zupełnie nie wiedzieli o istnieniu takiego pracownika.

CBA w TVP i Polsacie. Dotarliśmy do szczegółów milionowych transakcji

Nowe władze, w ramach reorganizacji, zdecydowały się na likwidację niektórych dotychczasowych mechanizmów finansowych. W związku z tym, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wstrzymała przekazywanie środków z abonamentu do TVP, co spowodowało poważne problemy finansowe tej instytucji. Działania te były efektem wcześniej zaplanowanych zmian, które jednak nie zostały do końca zrealizowane.