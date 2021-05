Trzy eksplozje w Rotterdamie. Wszystkie w ciągu 1,5 godziny

W nocy z czwartku na piątek w Rotterdamie doszło aż do trzech eksplozji. Jak informuje portal nos.nl, wszystkie wybuchy nastąpiły w ciągu zaledwie 1,5 godziny. Rzecznik policji zaznacza jednak, że to zbyt wcześnie, by mówić z całą pewnością, że eksplozje są ze sobą powiązane.