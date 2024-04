Trzy dwunastolatki zaatakowane przez nożownika. Napastnik ukradł pieniądze z charytatywnej zbiórki

Uliczna zbiórka, w której uczestniczyły uczennice nowodworskiej szkoły podstawowej, to lokalna tradycja. Wolontariusze z puszkami wychodzą co rok w miasto, by zebrać środki na dom hospicyjny, hospicjum domowe dla dorosłych, hospicjum domowe dla dzieci i Fundusz Dzieci Osieroconych.