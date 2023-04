Trzęsienie ziemi w Bundeswehrze. Bezwzględna reforma Pistoriusa

Reforma przewiduje likwidację sztabu "Organizacji i audytu", w którym zatrudnionych jest ok. 100 osób, a także sztabu "Strategicznego zarządzania uzbrojeniem", co wiąże się ze zwolnieniem ok. 26 pracowników. Najprawdopodobniej zmniejszone zostaną też biura sekretarzy stanu - z 20 do pięciu lub sześciu zatrudnionych. Z kolei dyrektorzy departamentów w ministerstwie otrzymają dodatkowe obowiązki.