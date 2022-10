Trzęsienie ziemi po wycieku taśm. Koniec złudzeń ws. Putina [OPINIA]

Włoska elita ma więc wiele powodów, by liczyć na szybki koniec wojny i powrót do interesów z Rosją. Na ile można ufać Giorgi Meloni, że utrzyma swój proatlantycki kurs? Włoska liderka wiele zainwestowała, by zbudować swój wizerunek jako wiarygodnej, prozachodniej polityczki, pewnej sojuszniczki w ramach NATO. Nie dokona więc szybko radykalnego zwrotu. Ale kto wie, jak się zachowa, gdy wojna będzie się przeciągać, a pod hasłami porozumienia z Rosją do władzy w Stanach dojdzie za dwa lata republikański prezydent. Raczej trudno uwierzyć, by w takiej sytuacji wytrwała w swoim wsparciu dla Ukrainy – o ile do tego czasu sama nie straci władzy.