Trzęsienie ziemi na Wyspach? Może dojść do nieoczekiwanego zwrotu akcji

Na Wyspach może dojść do nieoczekiwanego zwrotu akcji i do władzy może powrócić Boris Johnson. Często wyśmiewany za swoją flegmatyczność, nieporadność i kontrowersyjne uczesanie polityk był w stanie dotrzymać obietnicy dokończenia Brexitu, przeprowadzić kraj przez pandemię, a po rosyjskiej inwazji na Ukrainę dał się poznać jako zdecydowany lider. W lipcu został zmuszony do odejścia po miesiącach kłótni o imprezy odbywające się przy Downing Street w czasie najtwardszego lockdownu. Mimo kontrowersyjnego przywództwa nadal ma sojuszników w parlamencie i w swojej partii. Po informacji o dymisji Truss Johnson skrócił urlop i w sobotę wrócił do Londynu.