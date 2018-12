Trzęsienie ziemi na Sycylii. Etna znów dała o sobie znać

Wstrząsy o sile 4,8 w skali Richtera nawiedziły Sycylię w środę nad ranem. Tąpnięcie uszkodziło budynki, co najmniej dziesięć osób zostało rannych. To efekt pierwszej od ponad dekady erupcji wulkanu Etna.

Do tąpnięcia doszło o 3:19 w nocy; jego epicentrum miało miejsce nieopodal miejscowości Viagrande u podnóża Etny. Wydarzenie wywołało panikę; ludzie wyszli na ulice. Jak podaje internetowe wydanie dziennika "La Repubblica", co najmniej dziesięć osób zostało rannych, w tym 80-letni mężczyzna, który został wyciągnięty spod gruzów domu w miejscowości Fleri. W pobliskiej Katanii, jednym z największych miast Sycylii, zatrzęsły się całe budynki. Część domów została zniszczona. We Fleri runął jeden z pałaców.