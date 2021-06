Trzaskowski stanie Tuskowi na drodze? Zwolennicy byłego premiera są zirytowani planami prezydenta Warszawy

Donald Tusk stanie w sobotę ponownie na czele Platformy Obywatelskiej? To ciągle wielka niewiadoma. Tak samo jak to, czy jego plany może pokrzyżować Rafał Trzaskowski. Jak donoszą media, prezydent Warszawy i obecnie jeden z najpopularniejszych polityków PO chce zmierzyć się z Tuskiem i wystartować na szefa tej partii. - Co się wydarzy, tego nikt nie wie - słyszymy od polityków PO.