Trybunał Konstytucyjny zniesie obowiązkowe szczepienia? Wniosek rodziców przyjęty

Rodzice, którzy są przeciwni obowiązkowym szczepieniom dzieci, walczą o zmianę przepisów. Złożyli do Trybunału Konstytucyjnego skargę w tej sprawie. Jak ustaliła Wirtualna Polska, Trybunał nadał jej dalszy bieg.

Trybunał Konstytucyjny przyjął skargę rodziców, którzy sprzeciwiają się obowiązkowi szczepienia dzieci. Twierdzą, że u ich córki od razu po podaniu szczepionki wieloskładnikowej pojawiła się duża opuchlizna całej nogi. W obawie o zdrowie i życie dziecka nie wykonywali obowiązkowych szczepień. W związku z tym została na nich nałożona grzywna. Złożyli skargę do sądu administracyjnego, ale została ona oddalona.

Wówczas wystąpili ze skargą na obowiązkowe szczepienia do Trybunału Konstytucyjnego. – Rodzice sprzeciwiają się przymusowi do wykonywania szczepień prewencyjnych. Trybunał Konstytucyjny nadał skardze dalszy bieg. To oznacza, że zawartych w niej argumentów nie uznał za bezzasadne – mówi Wirtualnej Polsce mec. Arkadiusz Tetela, pełnomocnik rodziny.