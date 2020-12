Trybunał Konstytucyjny. Uzasadnienie złagodzi wyrok ws. aborcji?

Jak napisano, "nie ma prawnej podstawy ani trybu, by uchylić ogłoszone orzeczenie TK, bądź wstrzymywać publikację na dłużej, choć premier naciągnął te zasady, a wielu mówi, że je złamał". "Uzasadnienie może jednak łagodzić ostrze wyroku i ułatwić interwencję ustawową. Zresztą prezydent zgłosił projekt kompromisowej nowelizacji. Pojawiły się też głosy, że rząd, odwlekając publikację wyroku, mógł być w kontakcie z sędziami TK co do treści uzasadnienia, czemu oni przeczą" - czytamy w "Rz".