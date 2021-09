Trumpowi ograniczono dostęp do broni atomowej po ataku na Kapitol

Dostęp do broni atomowej ograniczono w obawie o "szaleństw" Trumpa

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi miała osobiście zadzwonić do generała i powiedzieć mu, że skoro nikt nie mógł powstrzymać Donalda Trumpa przed atakiem na Kapitol, to nikt nie powstrzyma go również przed użyciem broni atomowej.