Trump grozi wyjściem z NATO. Jest reakcja Kwaśniewskiego

Donald Trump w wywiadzie dla NBC mówił o przyszłości USA w NATO. Stwierdził, że jeśli "Europejczycy nie będą traktować uczciwie" Amerykanów to "absolutnie rozważy wyjście z Sojuszu" . Trump oskarżał Europę np. o to, że nie kupuje amerykańskich aut.

Do tych słów w rozmowie z Polsat News odniósł się były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Stwierdził, że krytyczne jest zrozumienie, co Trump może rozumieć jako "uczciwe".

- Dobrze byłoby, żeby Trump zrozumiał, że nie bierzemy amerykańskich samochodów, bo nasze są lepsze. Ich produkty spożywcze są dużo gorsze. Amerykańskie piwo to napój nie do wypicia - stwierdził były prezydent.

Skrytykował także plany Trumpa wobec Ukrainy. Według niego to żaden plan pokojowy, ale "zamrożenie wojny", co mogłoby doprowadzić np. do kolejnej fali migracji z Ukrainy.