Trumna zostanie złożona tylko w obecności rodziny. Podano szczegóły pogrzebu Elżbiety II

Trumna następnie zostanie ponownie umieszczona na lawecie armaty, po czym kondukt wyruszy w kierunku Wellington Arch, który znajduje na tyłach terenów zielonych przylegających do Pałacu Buckingham. Tam trumna zostanie przeniesiona do karawanu, którym zostanie przewieziona do zamku w Windsorze. Członkowie rodziny królewskiej udadzą się do Windsoru samochodami.