Trudniejsze odzyskanie prawa jazdy. Szykuje się powrót do restrykcyjnych przepisów

- Jest wiele wniosków, między innymi dotyczących powrotu do bardziej restrykcyjnych przepisów co do nakładania punktów karnych i odzyskiwania uprawnień. Mamy już ustalenie, co trzeba zrobić, będziemy kierowali tę zmianę do Sejmu, w uzgodnieniu z ministrem infrastruktury, bo on odpowiada za prawo o ruchu drogowym - zapowiedział wiceminister.