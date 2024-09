Poranny sztab z Tuskiem. Najnowszy raport o sytuacji powodziowej

- Mam prośbę, żebyśmy już dzisiaj koncentrowali się na zadaniach, nie musimy raportować i powtarzać pewnych informacji - powiedział podczas porannego posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu Donald Tusk. - To ważne, żeby zrozumieć stan rzeczy i co teraz trzeba zrobić - dodał.