Trudna sytuacja na granicy. Mateusz Morawiecki: Ten kryzys szybko się nie skończy

Zaznaczył jednoczesnej, że "wiele znaków przemawia za tym, że ten kryzys szybko się nie skończy". - My bronimy granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. UE powinna być wdzięczna Viktorowi Orbanowi i Węgrom za to, że w sposób realny przeciwstawiły się one polityce, co do której już jest dziś zrozumienie w całej Europie, że nie może być dowolnego przekraczania granicy przez dowolną grupę migrantów - tłumaczył Morawiecki.