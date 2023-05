Tropił COVID. Został wyrzucony z WHO za nadużycia seksualne

"Peter Ben Embarek został zwolniony w następstwie ustaleń dotyczących niewłaściwego zachowania seksualnego" - wyjaśniła w e-mailu rzeczniczka WHO, Marcia Poole. "Ustalenia dotyczą zarzutów odnoszących się do 2015 i 2017 roku, które zostały po raz pierwszy otrzymane przez zespół dochodzeniowy WHO w 2018 roku" - dodała. Poole stwierdziła także, że nie wszystkie zarzuty mogły zostać dokładnie zbadane, gdyż niektóre ofiary nie chciały brać udziału w dochodzeniu.