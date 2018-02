Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2018

Bieg każdego roku bije kolejne rekordy frekwencji, ilości punktów startowych. Najnowsza edycja to 333 polskie miasta, Kresy, europejskie stolice, Nowy Jork, Chicago, Australia. 4 marca 2018 roku pobiegną żołnierze wszystkich narodowości stacjonujących na misjach wojskowych w Afganistanie, Iraku, Kuwejcie, Bośni i Hercegowinie.

VI edycja Biegu wypadająca w jubileuszowy dla Polski rok odzyskania niepodległości dostała szczególną oprawę. Jak co roku organizatorem projektu jest Fundacja Wolność i Demokracja, wydarzenie jest objęte Patronatem Honorowym obchodów niepodległości Polski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy . Ambasadorami wydarzenia poza osobami reprezentującymi świat kultury, sportu , historii - są żyjący świadkowie historii. Niezwykłym wydarzeniem związanym z szóstą edycją Biegu Tropem Wilczym jest dedykowana Żołnierzom Niezłomnym próba bicia Rekordu Oceanu Atlantyckiego przez Ambasadora Biegu – żeglarza Filipa Walczaka. Z „Tropem Wilczym” na żaglach, katamaran sportowca wypłynie poszerzając tym samym aktywność projektu z tras biegowych i plenerowych na wody oceanu. Projekt każdego roku bije kolejne rekordy frekwencji, ilości punktów startowych. W 2016 roku przekroczył granice Polski. Najnowsza edycja to 333 polskie miasta, Kresy, europejskie stolice, Nowy Jork, Chicago, Australia. I ocean! 4 marca 2018 roku pobiegną żołnierze wszystkich narodowości stacjonujących na misjach wojskowych w Afganistanie, Iraku, Kuwejcie, Bośni i Hercegowinie. Pobiegną też miasta garnizonowe w Polsce.

Powodów ogromnej popularności Tropem Wilczym jest kilka. Na pewno sprzyja moda na zdrowy tryb życia, na bieganie. Duży wpływ na popularność Biegu ma edukacja historyczna , nasilona w ostatnich latach. Najmocniejszym powodem wysokiej frekwencji na startach jest właśnie wynik działań edukacyjnych, czyli po prostu szacunek jakim obdarzani są Niezłomni. Determinacja z jaką walczyli o wolną Polskę ma rodowód w początkach Niepodległej. Gdyby cofnąć się śladami tego wilczego tropu, to nie zaprowadziłyby one do lasu, do walk z komunistycznym okupantem ale do roku 1918. Wtedy właśnie, w wolnej Polsce wychowywało się pokolenie Niezłomnych. W Polsce gdzie entuzjazm jej budowania i oddawania swoich, talentów, umiejętności i zaangażowania nie miał granic. Efektem tak szeroko rozwijających się inicjatyw był system, który troszczył się o swoje społeczeństwo.

Budowano nie tylko inicjatywy gospodarcze, miasta, zakładano spółdzielnie mieszkaniowe i kasy oszczędnościowe ale powstawały konkretne systemy ubezpieczeń zdrowotnych, społecznych, szkolnictwo. Polska sprzyjała ekonomistom, artystom, sportowcom. Sprzyjała ludziom. Frank kosztował jeden złoty. Budowę mocnej Polski przerwała wojna a potem kolejna okupacja. Żołnierze Niezłomni walczyli o to aby znowu móc budować mocna Polskę. Oni pokazali kolejnym pokoleniom nie tylko, że wolna Polska jest warta nawet ofiary najwyższej. Oni przede wszystkim pokazali o jaką Polskę trzeba walczyć. Pokazali czym jest wolność.