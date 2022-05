Zdjęcia z załamania pogody w Polsce. Za oknami zrobiło się biało

Niespokojna aura utrzyma się jeszcze do końca dnia i w nocy. Na wschodzie i północnym wschodzie, możliwe nadal są obfite opady deszczu. We wtorek w większości kraju pogoda powinna się ustabilizować i wzrośnie nawet temperatura w ciągu dnia. Najcieplej powinni być na południu kraju. Tam termometry pokazać mogą do 22 stopni Celsjusza.