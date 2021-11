Zamiast trawnika, za oknem urny z prochami. Samorządowcy budować domy tuż przy cmentarzach

Nowa ustawa funeralna jako furtka dla deweloperów. Będzie można budować w okolicy cmentarza

Według przepisów art. 3 i 5 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z 26 sierpnia 1959 r., tereny sąsiadujące z cmentarzami objęte są strefę ochronną. Z punktu widzenia inwestorów, te przepisy są niezwykle istotne, ponieważ w praktyce oznacza to, że nic w odległości 150 m, nie może na takiej ziemi stanąć. Możliwe jest jednak skrócenie tego dystansu do 50 m. Wyjątkiem są sytuacje, gdy teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiadać będzie sieć wodociągową, a wszystkie budynki korzystające z wody będą do tej sieci podłączone.