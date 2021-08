Wyż alpejski przygrzeje. To będzie ciepły i słoneczny czwartek

Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów w Gdańsku wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gdańska, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 30 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodnio-południowy.