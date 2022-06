Wjechał w ludzi w centrum Gdańska. Są ranni

Na poszukiwania pirata drogowego został wysłany patrol. - 30-latek został zatrzymany na ul. Chmielnej w Gdańsku. Policjanci dotarli też do dwóch osób, które zostały potrącone przez mężczyznę - relacjonował Chrzanowski. Dodał, że w wyniku zderzenia, jedna osoba została przewieziona do szpitala - to mężczyzna, który odniósł poważniejsze obrażenia. Potrącona kobieta jeszcze w nocy została przesłuchana przez policję na komisariacie.