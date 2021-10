W Słupsku kaloryfery znowu ciepłe, ale i droższe. Duża podwyżka cen ogrzewania

- Budowa kogeneracji jest pierwszym krokiem dekarbonizacji sieci ciepłowniczej w Słupsku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zostanie ona oddana do eksploatacji. Wierzymy, że we współpracy w Klastrze Energetycznym ze spółką Wodociągi Słupsk, obiekt ten będzie mógł produkować energię na poziomie lokalnym, która trafi do słupskiej społeczności — powiedziała Agnieszka Jeziorska, prezeska słupskiej Engie na łamach "Głosu Pomorza".