W pożarze hospicjum zginęły 4 osoby. Dyrekcja przed sądem

Pożar w hospicjum w Chojnicach. Proces dyrekcji placówki

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku Renata Szamiel zarzuciła im popełnienie przestępstwa niedopełnienia obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Miało to narazić na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia osoby przebywające w obiekcie i przyczynić się do nieumyślnego spowodowania śmierci czworga pensjonariuszy oraz do powstania ciężkich, średnich oraz lekkich obrażeń ciała u kolejnych ośmiorga osób.