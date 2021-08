Szczepienia na COVID-19 w ponad 20 aptekach w Gdańsku

Jak zaszczepić się w aptece?

Michał Pietrzykowski, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku, przekonuje, że szczepienia w aptekach to dobre rozwiązanie. - Do apteki można wejść z ulicy załatwiając codzienne sprawy. Wystarczy mieć przy sobie dowód i można się zapisać. Wydaje się to prostsze niż jechanie do punktu szczepień czy przychodni. Liczymy też na edukacyjną rolę farmaceuty, który przy okazji wydawania leku może zapytać klienta, czy jest zaszczepiony, zachęcić, wytłumaczyć na spokojnie stałym klientom i turystom potrzebę szczepień. Może ta przyjazna atmosfera i mniejszy wysiłek zachęci mieszkańców i przybyszów do zaszczepienia się przeciw Covid-19 - zachwala takie rozwiązanie prezes Pietrzykowski.